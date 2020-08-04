«Правосудия у нас нет, так что рассчитываем на институт репутаций»: психоаналитик Зара Арутюнян о новой этике

Аргументы Недели → Общество 13+

4 августа 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Новая газета

Фото: Pixabay

Зара Арутюнян – психолог, социолог, психотерапевт. Консультирует людей с депрессией и суицидальными наклонностями, неизлечимо больных людей и их близких. Она рассказала журналистам о проблемах с новой этикой, которая на самом деле «старая».

Последнее время участились случаи обвинений в сексуальных домогательствах. Многих людей осуждают за поступки, совершенные тогда, когда настойчивое ухаживание не классифицировалось как преступление. То есть сегодня судят за вчерашнее. «Но у меня есть один очень жесткий аргумент, очень чувствительный для многих, но весьма схожий. Офицеров СС судили по законам, которых не было, когда они служили. Они все работали согласно законам Третьего рейха, но были посажены спустя годы. И этот процесс не прекратится, пока последний не умрет. Выжившие узники концлагерей говорили, и им поверили. Против Ванштейна выходят 80 актрис, и кто-то говорит о том, что запороли классного парня!» – делится мнением Арутюнян.

Условно у каждой женщины, которая подвергается домогательствам есть выбор. Она может отказать. Но какой ценой? «Я была привилегированным ребенком, росла в семье интеллигентной, очень уважаемой, и мое будущее от тройки не зависело. У меня была бы прекрасная карьера в любом случае. Но если бы я приехала из, извините, Усть-Жопинска в столицу, у меня был бы выбор: или я возвращаюсь доить коров, или иду в кабинет преподавателя, он мацает мои с*****, и я попадаю в аспирантуру… Это мнимый выбор, его нет».

Эксперт уверена, что «новая этика», она для всех красная тряпка сейчас. Но это не новая этика, это старая этика. Раньше все знали о домогательствах, но молчали, поскольку не было социальных механизмов контроля. Сейчас женщины и мужчины заговорили.

«Есть прекрасный тест, его придумали американские феминистки, мы перевели и получился тест Стивена Сигала/Николая Валуева. Тест для мужчин. Например, Валуеву можно легко сказать: «Коля, как ты сегодня классно выглядишь!» Сказать Валуеву: «У тебя такие буфера, пойдем вместе в туалет…» – чревато. Так что говорите девушкам про красоту, зовите их в кафе, пейте с ними водку, танцуйте с ними! Но если девушка напрягается, когда ты хватаешь ее за задницу, представь себе в этом месте Валуева. Очень хорошо работает, доходит до каждого. Везде найдутся люди, склонные злоупотреблять силой, но сейчас появились механизмы влияния», – делится своим опытом Арутюнян.

Важно понимать, что история домогательств часто не имеет никакого сексуального компонента. Это вопрос власти: ты будешь делать, что я тебе скажу, ты пойдешь со мной, потому что я тут власть. Поэтому новизна «новой этики» только в том, что слабые получили голос, они могут говорить и их могут слышать. Ты хотя бы можешь написать пост в фейсбуке, и тот, кто тебя обижал, может пострадать. «Правосудия как института восстановления справедливости у нас нет, так что давайте рассчитывать на институт репутаций», – заключила эксперт.