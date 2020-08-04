Хабаровский ОНФ поднял вопрос завышения цены на газ для населения

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4 августа 2020, 13:01 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

РО ОНФ в Хабаровском крае взяло на контроль ситуацию с завышением цен на доставку сжиженного газа в баллонах для жителей поселков Хабаровского района.

В отделение «Народного фронта» поступили жалобы от местных жителей, указывающих на очевидно несправедливо назначаемую цену на газ в баллонах – единственное доступное бытовое топливо. В частности, граждане, проживающие в поселке Елабуга, указали на то, что ООО «Газэнергосеть Хабаровск» продает им газ по цене, в разы превышающей той, которая заявлена на официальном сайте организации.

- Мы выехали в Елабугу, поговорили с жителями поселка, главой администрации. Кроме того, по пути заезжали в соседние населенные пункты. Доставка газа при себестоимости, в том числе, и заправки на газораспределительных складах, составляет в целом 1076 рублей. Но такое впечатление, что эти баллоны бизнес-классом довозят до населенных пунктов! Стоимость доставки и заправки для таких населенных пунктов как Елабуга, Вятское и других составляет 4378 рублей. При этом большинство местных жителей – пенсионеры, получающих пенсии по 10-12 тысяч рублей, - рассказал глава исполкома РО ОНФ в Хабаровском крае Юрий Рошка.

Общественники провели собственное расследование. Цена на 1 кг газа с НДС, доставкой и пригород до 100 км составляет 78,61 руб. (так указано на сайте организации). Однако если попытаться заказать газ с доставкой в Елабугу – немногим более 80 км от Хабаровска – то в компании озвучат цену в 4378 рублей. Это не ошибка расчетов. Оператор по телефону объясняет, что доставка «очень дорогая». Причем настолько дорогая, что даже оптом – не дешевле. То есть, если заказывать пять баллонов за один раз, каждый баллон будут считать по тем же 4378 рублей

РО ОНФ собрало рабочее совещание, пригласив представителей Министерства ЖКХ, администрации Хабаровского района, комитета по ценам и тарифам. Структуры проработают предложения и пути решения в сложившейся ситуации. После этого заключение будет направлено в адрес регионального правительства.

Народный фронт взял ситуацию на контроль.