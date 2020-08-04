Названы города России, в которых мужчины чаще всего подвергаются домогательствам со стороны женщин

Аргументы Недели → Общество 13+

4 августа 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Zoom Market

Фото: Pixabay

По данным федерального социологического опроса, проведенного в июле 2020 года независимым исследовательским агентством Zoom Market, чаще всего мужчины подвергались домогательствам со стороны женщин в Санкт-Петербурге, Москве и в Краснодаре.

Рейтинг был сформирован на основании двух вопросов к мужскому населению 20 городов России: скажите, вы подвергались домогательствам со стороны женщин? Где это происходило? Согласно опросу, чаще всего домогательства к мужчинам происходили на работе (48%), в барах / ресторанах (35%), в гостях (11%) и в общественном транспорте (6%).

Первая десятка рейтинга выглядит так:

Город Место в рейтинге городов: Санкт-Петербург 1 место Москва 2 место Краснодар 3 место Саранск 4 место Воронеж 5 место Брянск 6 место Саратов 7 место Иваново 8 место Новосибирск 9 место Ростов-на-Дону 10 место