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Названы города России, в которых мужчины чаще всего подвергаются домогательствам со стороны женщин

, 11:58 [ «Аргументы Недели», ] Источник: Zoom Market

Названы города России, в которых мужчины чаще всего подвергаются домогательствам со стороны женщин
Фото: Pixabay

По данным федерального социологического опроса, проведенного в июле 2020 года независимым исследовательским агентством Zoom Market, чаще всего мужчины подвергались домогательствам со стороны женщин в Санкт-Петербурге, Москве и в Краснодаре.

Рейтинг был сформирован на основании двух вопросов к мужскому населению 20 городов России: скажите, вы подвергались домогательствам со стороны женщин? Где это происходило? Согласно опросу, чаще всего домогательства к мужчинам происходили на работе (48%), в барах / ресторанах (35%), в гостях (11%) и в общественном транспорте (6%).

Первая десятка рейтинга выглядит так: 

ГородМесто в рейтинге городов:

Санкт-Петербург

1 место

Москва

2 место

Краснодар

3 место

Саранск

4 место

Воронеж

5 место

Брянск

6 место

Саратов

7 место

Иваново

8 место

Новосибирск

9 место

Ростов-на-Дону

10 место

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