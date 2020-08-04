Названы города России, в которых мужчины чаще всего подвергаются домогательствам со стороны женщин

По данным федерального социологического опроса, проведенного в июле 2020 года независимым исследовательским агентством Zoom Market, чаще всего мужчины подвергались домогательствам со стороны женщин в Санкт-Петербурге, Москве и в Краснодаре.
Рейтинг был сформирован на основании двух вопросов к мужскому населению 20 городов России: скажите, вы подвергались домогательствам со стороны женщин? Где это происходило? Согласно опросу, чаще всего домогательства к мужчинам происходили на работе (48%), в барах / ресторанах (35%), в гостях (11%) и в общественном транспорте (6%).
Первая десятка рейтинга выглядит так:
|Город
|Место в рейтинге городов:
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Санкт-Петербург
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1 место
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Москва
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2 место
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Краснодар
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3 место
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Саранск
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4 место
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Воронеж
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5 место
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Брянск
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6 место
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Саратов
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7 место
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Иваново
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8 место
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Новосибирск
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9 место
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Ростов-на-Дону
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10 место