Риелтор объяснил, как во время кризиса приобрести жилье мечты

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4 августа 2020, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]

Ключи. Фото: pixabay.com

Риелтор Петр Машаров заявил, что сейчас для многих россиян настало самое удачное время, чтобы улучшить жилищные условия. Он научил, как поменять квартиру на «жилье мечты».

Маршаров отметил, что за время пандемии популярные ранее студии и евродвушки сильно ослабили позиции, а вот спрос на загородную недвижимость и дачи, напротив, увеличился более чем на 50%, передает Мир24.

Риелтор подчеркнул, что сейчас ипотечные ставки достигли минимальных пределов, а многие застройщики сулят покупателям скидки. «Сейчас все больше объектов появляется на различных аукционах: по банкротству, кто-то не может кредит выплачивать – и банки выставляют такие объекты на продажу, они уходят на 10-15% дешевле рынка. Их нельзя бывает посмотреть перед покупкой, но это тоже заложено в цене», - рассказал эксперт об одном из вариантов покупки недвижимости.