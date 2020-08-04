В Англии футболистам запретили кашлять на соперников

Арбитры Английской премьер-лиги (АПЛ) смогут удалять футболистов с поля за преднамеренный кашель в сторону соперника. Нарушение по степени грубости предлагается приравнять к удару кулаком.
В федерации подчеркнули, что нарушением будет именно намеренный кашель в сторону соперника; просто кашляющих футболистов наказывать не будут. Изменения уже вступили в силу и будут действовать на соревнованиях в Англии всех уровней, в том числе в Премьер-лиге. Нарушение, описываемое как «явный акт кашля», предполагает красную карточку. Правила вводят на фоне пандемии коронавируса.
Напомним, новый футбольный сезон в Премьер-лиге стартует 12 сентября.
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