Надпись на берегу помогла рыбакам выбраться с необитаемого острова

Военные Австралии обнаружили поправших в конце июля трех моряков на необитаемом острове в Микронезии. Мужчины сбились с курса и израсходовали весь бензин, когда плыли с одного берега на другой.
«Экипаж первого авиационного полка на армейском разведывательном вертолете приземлился на пляже, доставил еду и воду, подтвердил личность мужчин и проверил, что у них нет серьезных травм», - пояснили в Минобороны Австралии.
Отмечается, что рыбаки добрались до маленького необитаемого острова и нарисовали на песке огромную надпись «SOS». Именно она помогла поисковому отряду заметить ребят с воздуха. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.
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