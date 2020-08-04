Часы для учителя

4 августа 2020, 11:06[ «Аргументы Недели», Лев СИМКИН, профессор, доктор юридических наук ]Источник: Эхо Москвы
Много воды утекло с той поры, когда мы вскакивали с мест, заслышав первые трели звонка, а нас останавливали словами: «Звонок – это не для вас, он для учителя».
А нынче и часы, кажется, только для учителя, нормальные часы с циферблатом. В подтверждение чего приведу диалог взрослого дяди с пятиклассником, свидетелем которого я случайно оказался.
— А сколько сейчас времени, — спросил одиннадцатилетний человек. — Да вот же часы, на стене, сам посмотри. — А я не понимаю, что там. — ?! — У нас в классе никто не понимает. — А как же вы время узнаете? — Из телефона. — А в школе настенные часы есть? С минутной и часовой стрелками? — Есть, конечно. — И ты по ним не можешь время узнать? — Нет, не могу. — А кто-нибудь может? — Учителя могут.
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