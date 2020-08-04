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Аргументы Недели Общество 13+

Часы для учителя

, 11:06 [ «Аргументы Недели», ] Источник: Эхо Москвы

Часы для учителя
Лев Симкин, фото соцсети

Много воды утекло с той поры, когда мы вскакивали с мест, заслышав первые трели звонка, а нас останавливали словами: «Звонок – это не для вас, он для учителя».

А нынче и часы, кажется, только для учителя, нормальные часы с циферблатом. В подтверждение чего приведу диалог взрослого дяди с пятиклассником, свидетелем которого я случайно оказался.

— А сколько сейчас времени, — спросил одиннадцатилетний человек.
— Да вот же часы, на стене, сам посмотри.
— А я не понимаю, что там.
— ?!
— У нас в классе никто не понимает.
— А как же вы время узнаете?
— Из телефона.
— А в школе настенные часы есть? С минутной и часовой стрелками?
— Есть, конечно.
— И ты по ним не можешь время узнать?
— Нет, не могу.
— А кто-нибудь может?
— Учителя могут.

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