Часы для учителя

Аргументы Недели → Общество 13+

4 августа 2020, 11:06 [ «Аргументы Недели», Лев СИМКИН, профессор, доктор юридических наук ] Источник: Эхо Москвы

Лев Симкин, фото соцсети

Много воды утекло с той поры, когда мы вскакивали с мест, заслышав первые трели звонка, а нас останавливали словами: «Звонок – это не для вас, он для учителя».

А нынче и часы, кажется, только для учителя, нормальные часы с циферблатом. В подтверждение чего приведу диалог взрослого дяди с пятиклассником, свидетелем которого я случайно оказался.

— А сколько сейчас времени, — спросил одиннадцатилетний человек.

— Да вот же часы, на стене, сам посмотри.

— А я не понимаю, что там.

— ?!

— У нас в классе никто не понимает.

— А как же вы время узнаете?

— Из телефона.

— А в школе настенные часы есть? С минутной и часовой стрелками?

— Есть, конечно.

— И ты по ним не можешь время узнать?

— Нет, не могу.

— А кто-нибудь может?

— Учителя могут.