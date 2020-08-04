Все мы находимся под камерами видеонаблюдения

Аргументы Недели → Общество 13+

4 августа 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели» ]

К концу 2021 года на каждых восемь жителей планеты будет приходиться одна камера видеонаблюдения. Новые технологии видеонаблюдения внедряются во все сферы жизнедеятельности человека. Наибольшее количество камер расположено в городах Китая, Великобритании. В Пекине работают более одного миллиона видео фиксирующих устройств. В Москве на каждую тысячу человек приходится 15 камер.



В Союзе технологий безопасности ФРГ сообщили о небывалом росте объёмов продаж устройств наблюдения. Лидирующие позиции на немецком рынке занимают производители из Китая. В Германии камеры активно монтируются в общественном транспорте, а в Англии на городских улицах. По статистике, каждый житель Лондона в течение дня попадает в поле зрения более 300 камер. Население страны относится к «тотальной слежке» с философским спокойствием.



Никто не жалуется на вмешательство в личную жизнь. При этом в Англии камеры часто отправляют в службы безопасности ложные сигналы. Это свидетельствует о слабом техническом уровне техники. В Англии по-прежнему высоко ценятся эксперты, обладающие феноменальной памятью. Такие люди способны находить определённых людей через записи видеокамер. Они имеют более серьёзные возможности и делают работу продвинутой техники бесполезной, несмотря на множество функций и приложений.