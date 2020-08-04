Сергунина: Более 5,5 тыс региональных компаний стали партнерами МИК

Аргументы Недели → Общество 13+

4 августа 2020, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Более 5,5 тыс. региональных компаний и ИП стали партнерами Московского инновационного кластера, сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

«Свыше 5,5 тыс. компаний и ИП из 73 регионов - столько партнеров присоединилось к Московскому инновационному кластеру за три месяца. Большинство из них - сразу 4 тыс. - представляют Московскую область и Санкт-Петербург», - сказала Наталья Сергунина.

Также партнерами кластера стали предприниматели из Владимирской, Калужской, Нижегородской, Тульской и Тверской областей, а также Краснодарского края.

Статус партнера Московского инновационного кластера позволяет региональным организациям пользоваться большинством столичных сервисов цифровой платформы i.moscow. Благодаря новым возможностям компании смогут упростить реализацию своих проектов.

Как поясняется, региональные предприниматели могут присоединиться к уже созданным столичным межотраслевым кластерам и найти партнеров для реализации масштабных инновационных проектов. На платформе предусмотрен индивидуальный подбор мер федеральной поддержки для конкретного получателя в зависимости от типа организации, задач, которые она решает, и других параметров.

Расширение аудитории Московского инновационного кластера способствует развитию цифровой экосистемы в целом, дает возможность привлекать все больше компаний к сотрудничеству, созданию и управлению совместными инновационными проектами, находить новых клиентов и партнеров. Платформа уже доступна не только для региональных компаний, но и для физических лиц. С помощью логина и пароля mos.ru пользователь может войти на i.moscow, ознакомиться с перечнем онлайн-сервисов, а после регистрации воспользоваться ими как участник или партнер кластера.

На платформе кластера есть сервисы для поиска партнеров или площадок для пилотного тестирования продукции. Пользователи могут найти необходимые технологии и результаты интеллектуальной деятельности благодаря бирже патентов. На бирже контрактного производства можно исполнить производственные заказы или найти свободные мощности без организации собственного производства. Раздел «Маркетплейс» позволяет продвинуть свои товары или услуги среди московских и региональных коллег.

В настоящее время более 11 тыс. столичных организаций получили статус участника Московского инновационного кластера. Его присваивают юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории Москвы. Столичным предприятиям и компаниям, вошедшим в состав кластера, доступно более 200 мер поддержки и широкий набор полезных инструментов.