Куда бы потратить 94 миллиона рублей? Роспечать предложила искать фейки с помощью искусственного интеллекта

Аргументы Недели → Общество 13+

4 августа 2020, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]

Роспечать предложило создать сервис для проверки достоверности информации с использованием технологий искусственного интеллекта. И цена такой разработки всего ничего – каких-то 94 миллиона рублей.

Эксперты считают, что для реализации проекта будет создан реестра «доверенных» источников, с которым алгоритм и будет сопоставлять материалы. И если новость не соответствует текстам "доверенных" источников, то она, скорее всего, будет блокироваться как Fake News. Роспечать хочет, чтобы сервис был доступен для частных пользователей, организаций надзорных ведомств.

Предполагается, что программу создадут к 2023 году в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект», пишет РБК. Напомним, что в Facebook так и не сумели создать эффективный алгоритм для борьбы с фейками.