Коронавирус 4 августа: прототип биологического оружия и возобновление штрафов в метро

Число заражённых коронавирусом в мире достигло 18 458 418 человек. Погибли 698 324 инфицированных, вылечились – 11 682 555.

Более 90-95% проблем в российском здравоохранении, связанных с коронавирусом, уже решены. Об этом заявил сопредседатель центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль. По словам медика важно не забывать, что пандемия не закончилась. Гражданам необходимо соблюдать меры профилактики и носить маски.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «коронавирус никуда не ушел и все еще представляет угрозу». Он также отметил, что сейчас необходимо «закрепить позитивные результаты в сфере обеспечения безопасности».

На всех станциях Московского метрополитена полиция возобновила проверку наличия масок у пассажиров. Если пассажир не использует маску или перчатки, то ему грозит штраф в размере 5 тыс. рублей за нарушение части 4 статьи 3.18.1 КоАП города Москвы. Источник в правоохранительных органах сообщил, что пассажиров без масок вновь начала массово штрафовать.

Коронавирус может стать прототипом нового типа биологического оружия. Об этом заявил полковник медицинской службы в отставке кандидат медицинских наук Борис Гергоков. Он отметил: считалось, что данный вид оружия – это только особо смертоносные инфекции, которые убивают мгновенно, но после пандемии COVID-19 подходы к нему могут быть изменены. Мужчина предположил, что возможно появится вирус, похожий на коронавирусную инфекцию, к этому нужно быть готовым.