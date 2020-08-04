Жители Новороссийска просят губернатора Кубани запретить зерновозы

Аргументы Недели → Общество

4 августа 2020, 08:50 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Новороссийцы просят губернатора Кубани избавить их от зерновозов. Петицию с предложением организовать перевозки зерна по железной дороге жители города-героя разместили в интернете. Свои автографы под документом поставили уже больше 360 человек.

– Уважаемый Вениамин Иванович Кондратьев, мы, жители Новороссийска требуем рассмотреть возможность возить зерно по железной дороге. Постоянные ДТП с участием зерновозов в Новороссийске подвергают опасности наши жизни и здоровье, – сказано в обращении новороссийцев к губернатору Кубани.

Авторы петиции также сообщают, что зерновозы портят дороги и загрязняют окружающую среду, заставляя жителей Восточного района и Цемдолины задыхаться от выхлопных газов.

Новороссийцы просят губернатора помочь им избавиться от беды под названием «зерновозы». Петиция, адресованная Вениамину Кондратьеву, будет отправлена губернатору, как только соберет 500 подписей.