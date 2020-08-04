Где 1,3 «ярда» зарыты

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4 августа 2020, 09:08 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Именно такую сумму пообещал, по словам временного главы, премьер-министр Михаил Мишустин. В своем Тelegram-канале Дегтярев рассказал, что средства пойдут «на возмещение выпадающих доходов». Но чем же вызвана такая щедрость федерального центра?

В самом деле, с чего бы Москве выдавать региону, у которого и так немалый госдолг, дополнительные деньги? И на каких условиях? Однако если копнуть совсем немного, буквально, глубиной в год, то можно предположить, что это за 1,3 миллиарда и где они «зарыты».

Долгих раскопок не нужно - лопата упирается в те самые деньги, субсидию, выделяемую регионам Дальнего Востока, в 1,3 млрд руб., которую не смог освоить Хабаровский край. Тогда же с потоком вдруг хлынувших средств не справились Приморье, Бурятия, Приамурье и Еврейская АО. Однако в других регионах сумма не так велика. Тогда вице-премьер – полпред Юрий Трутнев пообещал хабаровчанам «не возмещать ошибок» и предупредил, чтобы край больше не подавал повторных заявок, раз уж с этими деньгами не смогли управиться, и они «ушли в бюджет».

— По деньгам, которые ушли в бюджет, потому что вы их не освоили, даже не подавайте повторных заявок. Ваши ошибки мы вам возмещать не будем, — заявлял полномочный представитель президента на Дальнем Востоке.

Оказалось все же, деньги улетели из края небезвозвратно. Впрочем, в правительстве тогда сочли также, а причины неосвоения назвали объективными. Тогда сослались на обстоятельства, которые все же сильнее человека: стихию. Потратить средства планировалось на возведение объектов в рамках долгосрочного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре, однако город Юности пострадал от наводнения.

- Проблема, с которой столкнулись, это чрезвычайная ситуация в связи с обильными дождями и наводнением в период июль – середина октября 2019 года. Еще 10 октября в Комсомольске-на-Амуре уровень воды составлял 5,48 метра. Все подтверждающие документы от МЧС России, от Гидрометцентра по каждому объекту представлены в адрес Минвостокразвития России. В настоящее время совместно с министерством прорабатывается вопрос возврата средств и снятие мер ответственности с края в связи со сложившейся ситуацией по ЧС, - объясняли в краевом правительстве и добавили, что для того, чтобы защитить город Президентского внимания, пришлось снимать технику с улично-дорожной сети, регионального центра спорта, онкоцентра, к тому же был установлен запрет на отгрузку грунта для целей, не связанных с отсыпкой дамб.

Еще одно совпадение – еще одна идентичная сумма, вернувшаяся в федеральный центр из Хабаровского края. 1,3 млрд руб. – во столько были оценены работы по возведению нового здания психоневрологического интерната в поселке Некрасовка, куда предложено было переселить жительниц ПНИ поселка Горин. Старое здание построено в Горине 1950-х годах, оно давно находится в аварийном состоянии. В 2019-м был определен подрядчик, запланировано начало строительства, а основные работы должны были развернуться в текущем году. Напомним, что в горинском ПНД проживает порядка 300 женщин

Отметим, что президент России Владимир Путин в своих поручениях - Пр-2159 от 5 августа 2014 года – постановил правительству в том числе «рассмотреть вопрос и предоставить предложения по софинансированию а счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту зданий стационарных учреждений социального обслуживания, находящихся в ветхом и аварийном состоянии, зданий, требующих реконструкции, и строительству новых в целях ликвидации к 2018 году очереди пожилых людей в эти учреждения».



Софинансирование по проекту нового здания ПНИ предполагалось в размере 3%, остальное – средства федерального бюджета. Горинский ветхий интернат, тем временем, и сегодня остался и ветхим, и нерасселенным. А 1,3 млрд руб. с легкой руки краевого министра социальной защиты Светланы Петуховой отправились обратно в Москву.

Другое дело, что против строительства ПНИ в Некрасовке выступали родители детей с ментальными нарушениями. Главное их опасение в том, что если они в дальнейшем не смогут ухаживать за своими детьми, тех переведут в этот интернат.

- Мы выступали за то, чтобы на те деньги, который выделял федеральный бюджет – 1,3 млрд руб., были построены городе, в двух-трех районах, - рассказала председатель благотворительного фонда «Счастливое детство» Наталья Цирульник.



Однако сегодня по-прежнему не решена проблема ветхого горинского интерната, где проживают 300 женщин, не построены альтернативные варианты, которые устроили бы все стороны, а проект, который прошел госэкспертизу, процедуру конкурса, оказался просто бессмысленным.



Но 1,3 «ярда», дважды из края «утекавшие», все-таки вернулись в краевую столицу.