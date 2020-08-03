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3 августа 2020, 23:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Пушкино неизвестный облил замдиректора ивантеевского хлебозавода кислотой. Мужчина около часа дожидался свою жертву возле машины, а когда 58-летняя Светлана Войнова вышла из супермаркета, он подошёл к ней и вылил на неё жидкость.

Женщину забрала "скорая помощь" в ближайшую больницу с серьезными ожогами лица и груди. Молодой человек скрылся с места преступления.

По данным РЕН ТВ, женщина не узнала нападавшего и не смогла предположить, что же стало причиной нападения. Правоохранители будут проверять разные версии произошедшего, включая версию о заказном нападении. Предварительно, нападение связано с бизнесом пострадавшей.