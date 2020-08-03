В сети обсуждают, кто является мамой младшего, 15-летнего сына Лукашенко

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3 августа 2020, 23:13 [ «Аргументы Недели» ]

Ирина Абельская, фото из соцсети

Белорусский лидер Александр Лукашенко даже на официальных мероприятиях появляется со своим младшим сыном Николаем. Юноша поступил в 10-й класс лицея Белорусского государственного университета по профилю «Биология».

Но мать 15-летнего Николая официально Лукашенко никогда не представлял. Известно, что президент Беларуси с 1975 года женат на Галине Желнерович. В браке у них родились двое сыновей - Виктор и Дмитрий. По слухам, Лукашенко много лет не живет с законной женой. 65-летняя Галина Лукашенко живет в деревне Рыжковичи Шкловского района в частном доме.

В Белоруссии говорят, что личным врачом Александра Григорьевича была Ирина Абельская. Врач-эндокринолог, уроженка Бреста, стала личным доктором Лукашенко, когда ей было 29 лет. Якобы у них случился роман, и в 2004 году доктор родила Лукашенко ребенка - сына.

Сейчас, женщина работает в Республиканском клиническом медицинском центре Управления делами президента, где занимает пост главного врача.

Сын Ирины Абельской от первого брака Дмитрий - врач-офтальмолог. Белорусские СМИ пишут, что в июне прошлго года Дмитрия и Николая видели вместе на футбольном матче.