Российский союз автостраховщиков опроверг утечку данных автовладельцев из баз

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3 августа 2020, 22:45 [ «Аргументы Недели» ]

автомобиль, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

Российский союз автостраховщиков (РСА) опроверг возможный факт утечки данных автовладельцев из своих баз. В СМИ ранее появилась информация о фактах продажи баз данных о миллионе автовладельцев.

По данным РСА, утечки информации об автовладельцах из баз союза и страховщиков произойти не может: выставленные на продажу поля данных отсутствуют в их информационных системах.

В союзе пояснили, что данные о регистрации, постановке на регистрационный учет и даже снятие автомобиля с учета - информация, которая отсутствует у страховщиков и подчеркнули:

"В АИС ОСАГО (база данных), как правило, содержится информация или о государственном регистрационном знаке, или о VIN-номере. Также базы РСА не содержат ряд других данных, на которые ссылаются СМИ, сообщающие об утечке информации".

В базе РСА и страховщиков содержится информация о номере полиса, о дате заключения договора страхования, чего не указано в серых базах данных.