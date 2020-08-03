В Челябинске обсуждают благоустройство набережной озера Смолино

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3 августа 2020, 21:24 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото пресс-службы администрации г. Челябинска

О проекте благоустройства набережной рассказали участники онлайн-заседания экспертного совета, под руководством Павла Крутолапова, главного архитектора Челябинска.

В экспертной сессии, которую организовал медиахолдинг «Гранада Пресс», также приняли участие Евгений Губанов, управляющий директор ЧТПЗ, Олег Шапиро, партнер архитектурного бюро Wowhaus, урбанист Лев Владов, девелопер Максим Кутепов и дендролог Вера Меркер. По словам Павла Крутолавпова, впервые благоустройство набережной начинается с общественного обсуждения, а не с утвержденного проекта. По словам Олега Шапиро, свое мнение по поводу набережной высказало уже более 260 человек. Отметим, что из-за пандемии специалисты архитектурного бюро не могут опрашивать горожан при личных встречах.

Проект стартовал по инициативе акционеров Группы ЧТПЗ Андрея Комарова и Александра Федорова, его поддержала администрация города. Площадь благоустроенной территории — около 13 гектаров.

Задача — организовать привлекательное общественное пространство с учетом запроса населения на организацию мест отдыха и досуга, озеленение и благоустройство прибрежной территории в соответствии с лучшими мировыми практиками. Во сколько обойдется проект пока точно не известно, однако участники экспертной сессии заявили, что необходимые средства будут найдены. Основным инвестором выступит Группа ЧТПЗ.