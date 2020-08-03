В Москве полиция на всех станциях метро возобновила проверку пассажиров. Без масок штрафуют

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3 августа 2020, 21:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

масочный режим, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В Москве полиция на всех станциях метро возобновила проверку пассажиров по поводу использования защитных масок. С 12 мая в Москве в связи с распространением коронавирусной инфеции COVID-19 введен режим обязательного ношения масок и перчаток. Масочный режим на данный момент не отменен.

Но некоторые пассажиры метро перестали использовать средства индивидуальной защиты. Если пассажир не использует маску или перчатки, то ему грозит штраф в размере 5 тыс. рублей за нарушение части 4 статьи 3.18.1 КоАП города Москвы.

Маску можно приобрести в метро.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что полиция на всех станциях Московского метрополитена вновь начала массово штрафовать пассажиров без масок. По словам источника, работа полиции и контролеров активизировалось в этом направлении в минувшие выходные и в понедельник, 3 августа.