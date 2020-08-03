Движение по ряду улиц в центре столицы ограничат до весны 2021 года

Аргументы Недели → Общество 13+

3 августа 2020, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]

кирпич, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Движение по нескольким улицам в центре столицы ограничат с 5 августа 2020 года по 28 февраля 2021 года из-за реконструкции инженерных сетей. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Так, с 5 августа по 2 октября с 1:30 до 5:30 ограничат движение по одной полосе частично на участках: пер. Хользунова от д. 1 до д. 24, стр. 1 по Комсомольскому проспекту; дублер Комсомольского проспекта от пер. Хользунова до д. 22 по Комсомольскому проспекту. С 5 августа по 2 октября с 1:30 до 5:30 движение по одной полосе частично ограничат на Фрунзенской набережной в районе д. 24; на этом же участке движение ограничат с 1 октября по 28 декабря, а также с 1 января по 28 февраля 2021 года по двум полосам с сохранением движения за счет ликвидации парковочного пространства и перепуска движения на встречное направление.

Движение по одной полосе с сохранением движения за счет обустройства временных уширений и ликвидации парковочного пространства ограничат на пересечении переулка Хользунова и дублера Комсомольского проспекта в районе дома 24, строения 1 по Комсомольскому проспекту (с 7 по 28 августа, с 12 по 30 сентября круглосуточно).

Аналогичные ограничения будут действовать на участках переулка Хользунова в районе дома 1 (с 7 по 23 августа круглосуточно) и дублера Комсомольского проспекта в районе дома 23/7 по Комсомольскому проспекту (с 22 сентября по 28 декабря круглосуточно).