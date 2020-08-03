Дерипаска опять оказался замешан в скандале. На сей раз в Черногории и вновь с дамами легкого поведения

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3 августа 2020, 19:22 [ «Аргументы Недели» ]

Постоянство – качество хорошее, только если не влипаешь раз за разом в секс-скандалы с проститутками. А странная любовь олигарха Олега Дерипаски к дамам с пониженной социальной ответственностью уже стала излюбленной шуткой СМИ.

В Черногории задержали проституток, которые оказывали интимные услуги на дорогой бизнес-тусовке для элиты. Как утверждает издание Republika, на этой вечеринке якобы присутствовал миллиардер из России Олег Дерипаска. C красавицами помимо Дерипаски развлекались финансист Натаниэль Ротшильд и президент Черногории Мило Джуканович - оба женаты, лорд Питер Мендельсон из кабинета Тони Блэра, звезда сериала «Секс в большом городе» Синтия Никсон и другие официальные лица.

Сейчас проститутки арестованы, они и рассказали, что на каждой такой вечеринке им удавалось заработать по 3 000 евро. Надо ли говорить, что пресс-секретарь Олега Дерипаски уверяет всех, что бизнесмена на вечеринке не было.

Ранее имя Дерипаски уже звучало в скандальной истории, связанной с жрицами любви. В 2018 году Фонд борьбы с коррупцией в своём расследовании выяснил, что олигарх Олег Дерипаска пользовался услугами уроженки Белоруссии, модели Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка.