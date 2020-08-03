Правительство увеличило сумму на лекарства для льготников

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3 августа 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Таблетки, фото: pixabay.com

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении бюджета на лекарства для льготников. Теперь льготники - инвалиды, люди с хроническими заболеваниями, дети до трёх лет, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и представители малочисленных народов Севера будут получать на лекарства по 876 рублей 40 копеек ежемесячно.

В постановлении указано, что индексация увеличит бюджетные расходы на социальную помощь более чем на 988 миллионов рублей в 2020 году.

Право на бесплатные лекарства и медицинские изделия имеют более 20 категорий льготников. Перечень препаратов определяется индивидуально для каждой категории. Рецепт на препараты выдаёт лечащий врач в поликлинике. Человек может отказаться от получения льготы в обмен на денежную компенсацию.