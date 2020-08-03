Депутат МГД Андрей Титов: Москва наращивает долю экспорта наукоемкой продукции

Несырьевой экспорт Москвы растет повышенными темпами – за первые пять месяцев текущего года он составил 12,81 млрд долларов, увеличившись на 43,5%, рассказал депутат Московской городской думы Андрей Титов.

По мнению парламентария, такие показатели говорят о развитии производства и эффективности мер государственной поддержки в этом секторе.

«Внешнеторговые операции – прямой показатель участия в мировой экономике, глобальных торговых цепочках, и Москва высокими темпами наращивает свое влияние. Все большую долю в экспорте получают реальная промышленная продукция, продукция наукоемких производств. Эту тенденцию можно оценивать только положительно», – заявил Андрей Титов.

Он подчеркнул, что, чем эффективнее столичные компании будут встраиваться в мировые цепочки производств и поставок, чем быстрее Москва станет конкурентоспособной в международных контрактах, тем сильнее она будет в качестве финансовой столицы России, крупного экономического центра Европы, СНГ и тем устойчивей будет ее внутренняя экономика.

Достичь таких целейпозволит качественная законодательная база, участие государства и поддержка стратегических направлений развития промышленности, считает Титов. Он отметил, что в Москве уже многое сделано в этом направлении, именно поэтому растут показатели промышленного экспорта за рубеж. Так, всевозможные меры поддержки столичным предприятиям предоставляет Московский экспортный центр.

«Организованы консультации по вопросам внешнеэкономической деятельности, специалисты центра делают аналитические исследования рынков различных стран. Самые востребованные сегодня направления – это электроника и электротехника, пищевая промышленность, машины и оборудование. Отрасли, работающие на экспорт, абсолютно разные, и именно это обеспечивает диверсификацию нашего внешнеторгового потока, снижают зависимость от нефтегазового сектора», – прокомментировал депутат.

Он напомнил также, что Московский экспортный центр предоставляет специальные субсидии на сертификацию и адаптацию продукции, патенты и транспортировку товаров.

«А в пакете антикризисный мер, принятых московскими властями в период пандемии, заложены субсидии на выставочную деятельность. Предоставляемые Москвой преференции помогут сотням предприятий именно теми мерами, в которых они нуждаются», - подчеркнул Андрей Титов.