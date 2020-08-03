Бдительные граждане жалуются. Полиция проверяет популярную фем-блогершу из-за пропаганды нетрадиционных отношений

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3 августа 2020, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]

Полиция проверяет известную блогершу-феминистку Нику Водвуд, более известную как nixelpixel. Девушку вызвали в полицию вместе с адвокатом пока лишь на «профилактическую беседу».

Причина вызова в правоохранительные органы - обвинение в «пропаганде ЛГБТ». Как рассказал «Открытым медиа» один из знакомых Водвуд, заявления силовикам написал обеспокоенный гражданин. «Какой-то человек написал донос, что её ролики, продукция, сайт — всё творчество якобы пропагандирует нетрадиционную сексуальную ориентацию среди несовершеннолетних. Полиция проверила и, конечно, ничего такого не нашла, но попросила написать объяснительную», — рассказала юрист Алёна Борисова.

Какой именно из роликов привлёк внимание бдительных товарищей не известно, но объяснительную блогерша все же написала. Nixelpixel — одна из самых известных российских активисток феминистического движения и популярная блогерка. Журнал Forbes называет её самой известной в России киберактивисткой.