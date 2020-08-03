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Трамп пошутил о «вине России» в беспорядках в США

, 17:02 [ «Аргументы Недели», ] Источник: Free News

Трамп пошутил о «вине России» в беспорядках в США
Фото: Free News

Президент США Дональд Трамп в шутку предложил обвинить Россию в волне протестов в некоторых штатах.

В своем Твиттере американский лидер ответил члену Палаты представителей Джеррольду Надлеру на заявление о том, что насилие со стороны сторонников движения «Антифа» является вымышленным. Он назвал их деятельность незаконной, а членов организации анархистами.

«Джерри, вини во всем Россию, Россию, Россию!» – ответил Трамп.

В Портленде и ряде других городов США с конца мая проходят акции протеста, переросшие в беспорядки, начавшиеся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе от рук полиции.

Трамп неоднократно выражал недовольство действиями государственных и муниципальных властей, которые, по его мнению, не принимают необходимых мер для наведения порядка. В связи с этим в ряде случаев в города были введены военные и сотрудники Федеральной полиции, что вызвало недовольство местных властей, которые в основном представляют Демократическую партию Соединенных Штатов. 

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