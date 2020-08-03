Космические войны: познакомьтесь с новыми российскими противоспутниковыми спутниками

Аргументы Недели → Общество 13+

3 августа 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: National Interest

Pixabay

Недавнее испытание российского спутника может стать сигналом к прекращению контроля над вооружениями в космосе.

Космическое командование США сообщило подробности о недавно проведенных Россией испытаниях противоспутникового оружия. Во время испытаний российский спутник «Космос-2543» выпустил объект, вероятно, еще один небольшой спутник, в непосредственной близости от российского спутника в рамках «неразрушающего испытания космического противоспутникового оружия». Оружие может уничтожать спутники, которые находятся на низкой околоземной орбите (высота над поверхностью планеты 160–2000 км).

Россия уже не в первый раз проводит необычный маневр вблизи спутника. «Российская спутниковая система, используемая для проведения испытания оружия на орбите, – это та же спутниковая система, о которой мы говорили ранее в этом году, когда Россия маневрировала рядом с правительственным спутником США», – пояснил заявил глава Космического командования ВВС США Джон Рэймонд.

Генерал Рэймонд уточнил, что это испытание было «еще одним свидетельством продолжающихся усилий России по разработке и испытанию систем космического базирования и соответствовало опубликованной Кремлем военной доктрине применения оружия, которое подвергает риску космические активы США и союзников».

В предыдущем инциденте один спутник был замечен разделяющимся на пару спутников – «Космос 2542» и «Космос 2543» – и следовал за спутником наблюдения и разведки, управляемым секретным Национальным разведывательным управлением Соединенных Штатов. Спутник, известный как USA 224, размером примерно с автобус, как полагают, имеет на борту множество камер высокой четкости и другого наблюдательного оборудования.

Разделительные спутники известны в просторечии как «матрешки». В отдельном заявлении генерал Раймонд охарактеризовал спутники как систему наступательного оружия, сказав, что «спутники демонстрировали характеристики системы вооружения, когда один из этих спутников запускал в космос высокоскоростной снаряд». Министерство обороны России опубликовало заявление, в котором говорится, что разделяющиеся спутники были частью эксперимента по оценке состояния отечественных российских спутников.

Угрозу, которую представляют для Соединенных Штатов наступательные спутники, трудно переоценить. Многие американцы полагаются на GPS во всем, начиная с указания маршрута и заканчивая выдачей временных меток для операций с кредитными картами. Метеорологические спутники передают ценные данные на Землю, как и спутники связи, которые используются для повседневных дел, таких как заказ пиццы, или для чрезвычайных ситуаций, таких как звонки в службу 911.

Трудно сказать, что это означает для контроля над вооружениями в космосе. По мнению д-ра Кристофера Форда, помощника госсекретаря США, в этой игре Россия выигрывает. Россия недвусмысленно демонстрирует, что у нее есть возможность маневрировать рядом с некоторыми своими спутниками для проверки других.