Хитрая лазейка или как дети чиновников попадают в престижные ВУЗы вне конкурса и за счет бюджета

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3 августа 2020, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]

Вы заметили, что дети чиновников чаще всего учатся в самых престижных ВУЗах страны? И даже если родители и в состоянии оплатить дипломы для своих чад, все равно предпочитают слуги народа давать образование своим отпрыскам за государственный счет.

А почему бы и нет, если есть лазейка, которая позволяет им поступать вне конкурса? Разработанный Минобрнауки приказ о порядке приёма студентов в вузы как раз и содержит статью, которой пользуются десятки российских чиновников. Речь идёт о так называемом целевом наборе, бюджетные места по которому предусмотрены во всех крупных государственных вузах России. Чтобы поступить по этой программе, у абитуриента должен быть заключён договор с профильной госструктурой, куда, предполагается, после выпуска он должен пойти работать.

«Целевиков» всегда мало, а потому их оценки при поступлении практически не важны. Журналисты «Новой газеты», «Важных историй», студенческого журнала DOXA и сотрудники российского отделения международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International проверили случаи целевого поступления в 15 российских вузов, среди которых МГУ, МГИМО, ВШЭ, за последние пять лет.

Они выяснили, что большинство - это абитуриенты, родители или родственники которых возглавляли или тесно взаимодействовали по службе с госструктурами, направившими их учиться. На общих основаниях эти студенты поступить в вузы не смогли бы, потому что набрали меньше проходного балла. Примечательно, что регламентов, по которым госструктуры должны отбирать специалистов для обучения, в открытом доступе нет.

Итак, кто же воспользовался возможностью бесплатно получить образование по «целевому набору»?

Сын управляющего делами президента Александра Колпакова. В 2015 году по направлению от «работы отца» он поступил в МГМУ им. Сеченова на факультет лечебного дела, а обучение по этой специальности стоит 350 000 рублей в год.

Сын бывшего советника президента, соратника экс-премьера Дмитрия Медведева Сергея Дубика. В 2016-м по целевому набору он поступил на юрфак МГУ, где год обучения стоит 385 000 рублей. Учиться в университет его отправил судебный департамент при Верховном суде, с которым Дубик прежде пересекался по службе. Кроме того, отец юноши до сих пор входит в попечительский совет юрфака МГУ.

Сын бывшего первого заместителя военного прокурора Александра Мокрицкого. По квоте от Генпрокуратуры в 2016 году поступил на тот же юрфак МГУ.

Сын экс-главы организационно-мобилизационного департамента МЧС Андрея Третьякова. В 2016 году по целевому набору от МЧС в он поступил на факультет прикладной информатики Нижегородского госуниверситета и сэкономил по 100 000 рублей в год.

Племянник спецпредставителя президента, экс-губернатора Мордовии Николая Меркушкина. В 2017 году по квоте от мордовского правительства он поступил на биологический факультет МГУ.

Сын и дочь министра природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесии Джашарбека Узденова. Первый в 2015-м, а вторая в 2018-м по запросу от республиканского правительства поступили по целевому набору на экономический факультет МГУ, где стоимость обучения в год тянет на 380 000 рублей)

Сын замначальника нижегородского областного управления МВД Владимира Генералова и дочь ещё одного замначальника местной полиции — Дмитрия Красикова. Оба в 2015 году по квоте нижегородского МВД поступили на юрфак Нижегородского госуниверситета. А родители не потратили 98 000 рублей в год.