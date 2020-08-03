«Неприкасаемые» Алтайского края

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3 августа 2020, 15:10 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Белобородов

Как сообщает Генеральная прокуратура РФ, «выявляемая в России коррупция растет второй год подряд, "откаты" в сфере закупок увеличились почти вдвое, взятки – на 11%». В десятку регионов с высоким уровнем коррупции включили Мордовию, Чувашию, Камчатку, Архангельскую, Брянскую, Магаданскую, Новгородскую, Оренбургскую, Саратовскую и Тюменскую области. А вот Алтайский край оказался в числе наименее коррупционных регионов России. Туда же попали Ингушетия, Хакасия, Вологодская, Московская, Мурманская, Пензенская области, Санкт-Петербург, Севастополь и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Жителей Алтая наверняка удивит попадание их региона в список наименее коррупционных. Сообщения об арестах больших и мелких коррупционеров появляются здесь с завидной регулярностью.

В конце прошлого года суд в Барнауле приговорил бывшего начальника управления экономической безопасности (УЭБ) и противодействия коррупции (ПК) управления МВД по Алтайскому краю Вадима Надвоцкого к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в 25,8 млн рублей за получение взяток на 13 млн рублей, сообщает в понедельник пресс-центр регионального управления СК РФ.

По данным следствия, Надвоцкий с 2016 по 2018 год частями получил 12 млн 900 тыс. рублей от исполнительного директора двух аффилированных между собой компаний, торговавших моторным топливом. Эти деньги ему платили за общее покровительство и лояльное отношение: за то, что он не поручал подчиненным проверять компании при наличии сведений об их нарушениях. Кроме того, как отмечают в СКР, Надвоцкий велел своим подчиненным отказывать в возбуждении дел против сотрудников аффилированных компаний.

В ноябре 2018 года Надвоцкий и его посредник были задержаны. Надвоцкий полностью признал свою вину, его дело было выделено в отдельное производство.

Следователь наложил арест на его имущество и деньги на общую сумму 17 млн 482 тыс. рублей и $2 тыс.

В конце марта текущего года Бывший управделами администрации Алтайского края Алексей Белобородов признан виновным в получении взятки и растрате бюджетных средств в особо крупном размере.

Уголовное дело было возбуждено в конце декабря 2018 года. Следствием и судом было установлено, что в 2013 году Алексей Белобородов обратился к знакомому директору ООО «СК «РемСтрой» Евгению Фоканову с предложением: компания становится единственным подрядчиком выполнения работ на объектах и зданиях, подведомственных управлению делами администрации края. Причем делается это в обход конкурсных процедур и других норм закона. За такую щедрую услугу директор строительной компании в 2013-2016 годах отблагодарил Белобородова безвозмездным строительством и ремонтом принадлежащих управделами объектов недвижимости, а также поставкой необходимых для этого стройматериалов. Это обошлось в 3,6 миллиона рублей.

Самым щедрым «подарком» Белобородову от руководителя строительной фирмы можно считать капитальный двухэтажный гараж в городе-курорте Белокурихе. При обыске на первом этаже обнаружили Nissan Murano и Audi Q7, а также пару снегоходов. Второй этаж предназначался для полноценного отдыха в теплой компании, там был даже бильярдный стол. Гараж гармонично вписался в принадлежащий Белобородову участок вместе с коттеджем, домом для гостей, роскошной баней. Чиновник вообще не стеснялся жить по-барски, на широкую ногу. В Барнауле он обитал за высоким кирпичным забором в двухэтажном особняке, выстроенным на территории реликтового ленточного бора.

Кроме того, в 2013 и 2015 годах Белобородов при пособничестве Фоканова похитил путем растраты денежные средства на общую сумму более 32 миллионов рублей, выделенные на оплату работ по строительству и ремонту объектов, а также по благоустройству территорий, подведомственных управделами краевой администрации. Эти работы на самом деле не проводились либо проводились по завышенной стоимости.

Суд признал Белобородова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере в виде иного имущества и в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за незаконные действия в пользу представляемого взяткодателем лица») и ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере»). Алексей Белобородов приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, штрафу в четыре миллиона рублей. Также 59-летний осужденный лишен права занимать государственную должность в течение шести лет.

Евгений Фоканов сотрудничал со следствием, получив за это освобождение от наказания за взятку. Ему вынесли приговор за пособничество в растрате: три года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и выплатой штрафа в триста тысяч рублей.

Таких дел в Алтае каждый год появляется немало. Однако есть в регионе преступные кланы настолько влиятельные, что в данный момент представить их на подсудимых рядом с каким-нибудь Белобородовым или Надвоцким почти невозможно.

Такова группировка Игоря Симоненко, заставляющая вспомнить о самых неприятных чертах 90-х годов, когда в результате захвата криминалом ценных промышленных активов происходило его почти полное сращивание с местной властью и правоохранительными органами.

Раньше Симоненко работал в органах УВД, и уйти из них вынужден был, как многие на Алтае верят, из-за слишком тесных связей с местными ОПГ. Бывший милиционер не отчаялся и быстро нашел себя в бизнесе.

Симоненко удалось завладеть уникальным предприятием ОАО «Кучуксульфат». Это единственный в стране производитель природного сульфата натрия. Предприятие также является крупным экспортером цист рачков Артемии, ценного биологического ресурса. Откуда бывший сотрудник УВД взял деньги на такие покупки? Как считается, прибрать актив к рукам за бесценок ему помогли те самые ОПГ, из-за которых он вылетел из органов.

Активом Симоненко распорядился соответствующе – превратил в источник неограниченного обогащения для себя за счет варварской эксплуатации природных богатств Алтая и трудового коллектива «Кучуксульфата». За последние годы или даже десятилетия неприятности на заводе случаются постоянно: то сотрудница попадет под локомотив и останется без ноги, то генерального директора обвинят в крупном мошенничестве, то связанный с собственниками депутат из Благовещенского района задавит кого-нибудь в нетрезвом виде.

Ничего из этого не смущает Симоненко, который уже много лет зарабатывает миллиарды на нелегальной ловле цист рачков Артемии, легализует их и выводит за рубеж через инвесткомпанию «Скай Лтд».

Восемь лет назад жадность Симоненко привела к крупной аварии, когда он потребовал увеличить производство сульфата натрия на 100 тыс. тонн, хотя прекрасно знал, что мощности «Кучуксульфата» на такое не рассчитаны. В результате произошло повреждение шлюза, из-за которого началась утечка рапы, которую закачали из озера Кучук в садочный бассейн – озеро Селитренное. За двое суток таким образом было фактически уничтожено 15 млн тонн рапы, находящейся в государственной собственности. Исходя из стоимости тонны рапы, государство понесло ущерб в более чем 670 млн руб.!

Ни ликвидировать последствия аварии, ни возмещать ущерб Симоненко, ясное дело, не собирался. Как выяснилось, он даже не платил государству за недропользование и для его предприятия не были определены ставки. Зато, по слухам, Симоненко успел купить элитную недвижимость во Франции и Испании. Выходит, что, по факту, на государственные деньги.

Но никто на Алтае сейчас всерьез не верит, что Симоненко с подельниками можно так просто арестовать и предъявить обвинения – все знают о его связях на местном и федеральном уровне. Пока он не лишен этой поддержки, бюджетные деньги так и продолжат утекать из Алтайского края в экономику западных стран.