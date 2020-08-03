Арнольд Шварцнеггер передал Хабаровску привет

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3 августа 2020, 15:16 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Американский бодибилдер, киноактер и политик Арнольд Шварцнеггер не обошел вниманием Хабаровск.



Пользователи в сети связали жест с протестами, которые уже 24 дня подряд проходят в бывшей дальневосточной столице.

Привет от звезды появился в Twitter. Многие подписчики Шварцнеггера и другие пользователи сети решили, что актер и политик таким образом поддержал протестующих хабаровчан. Однако позже оказалось, что публикацию в соцсети Шварцнеггер сделал еще в 2019 году, когда губернатор Фургал еще был действующим главой края.