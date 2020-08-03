«Три кита» поднимаются из мути

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3 августа 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели», Сергей ГРИНЁВ ]

Борьба за подмосковный мебельный ТК «Три кита» прошла очередной виток. 15 июля Арбитражный суд Московской области восстановил в правах на владение комплексом бизнесмена Сергея Зуева. Помимо этого «мебельный король» написал заявления в СКР и полицию с целью привлечь к ответственности рейдеров, которые захватили его бизнес стоимостью в 350 млн долларов.

История началась ещё в 2000 году, когда власти заподозрили «Три Кита» в контрабанде. Дело было резонансным – разбирательства шли на протяжении 10 лет, менялись следователи, под подозрения попадали должностные лица. Как в прошлом заявлял бывший первый замначальника СК при МВД генерал Сергей Новосёлов: «За этим делом кроется конфликт ведомственных интересов — с одной стороны, СК и ГТК, с другой, Генпрокуратуры и ФСБ».

Что любопытно, «Три кита» в итоге уплыли не силовикам под контроль, как это часто случалось с российским бизнесом, а некоему неизвестному доселе юристу Игорю Романову. В прошлом он представлял интересы младшего партнёра Зуева – Алексея Петрухина (А. Петрухину и С. Зуеву принадлежало 30% и 70% долей бизнеса соответственно). Когда в 2006 году мебельный магнат оказался под арестом, он решил передать Игорю Романову доверенность на управление своими активами. Фактически, Зуев назначил Романова номинальной фигурой на то время, пока не разрешиться ситуация с делом о контрабанде. Однако в 2010 году Зуева приговорили к 8 годам лишения свободы.

В это же время И. Романов решил «стать владычицей морской» и забрать власть над "Китами", оставив ни с чем и Зуева, и Петрухина. Как следует из заявления самого Зуева, Романову в этом деле помогли. Среди них супруга юриста – Инна Зайцева, адвокат и по совместительству дочь офицера ФСБ.

Другой адвокат, Кирилл Полищук, помог Романову оформить права на различные активы бизнесмена. Бывший сотрудник ОБЭП Александр Мордкович по наводке Романова возбуждал уголовные дела на неугодных юристу людей, а также, как заявляют Зуев и Петрухин, отмывал деньги Романова. С осени 2019 года Мордкович занимал пост генерального директора ТК «Три кита» по поддельным документам, которые суд уже отменил.

Когда в 2011 году Зуев был освобождён в связи с декриминализацией статьи, по которой был осуждён, он начал борьбу за возврат имущества. В 2012 году выяснилось, что Мордкович и Романов управляют «Китами» на основании того, что ещё с октября 2012 года компанией ООО «ЛаМакс» (ему принадлежат ТК «Три кита») владеет фонд «Монте Кристалло Фаундэйшен» из Лихтенштейна. И именно этот фонд назначил новое руководство.

Сделал это от лица «Монте Кристалло» некий гражданин Украины Сергей Мороз. В действительности же он оказался подставным лицом и руководит не международными фондами, а работает простым егерем в одном из охотхозяйств И. Романова в Тверской области.

При этом нет никаких сведений, каким образом «ЛаМакс» оказался под управлением «Монте Кристалло». В суде не было предоставлено доказательств, подтверждающих основания перехода. Запрос Арбитражного суда Московской области об истребовании документов, которые бы подтверждали переход прав на 100% долю уставного капитала ООО «ЛаМакс», остался без ответа. Также фонд не смог предоставить документов, кто выдал доверенность на имя С. Мороза, и кто является учредителем и бенефициаром «Монте Кристалло».

Копий о переходе прав не нашлось ни у «ЛаМакса», ни у «Монте Кристалло». Это означает, что в действительности смена бенефициаров в ООО «ЛаМакс» не происходила и её собственником по-прежнему является С. Зуев с долей 70%.

Между тем в деле по-прежнему рано ставить окончательную точку. Всё ещё не закрыт ряд вопросов. Например, Зуев собирается требовать компенсации ущерба со стороны Романова. По предварительным расчётам, эта сумма в районе более 100 млн долларов. Вдобавок нет пока финальной развязки в уголовной части. Если сведения в заявлении Зуева подтвердятся следствием, то И. Романов окажется подозреваемым сразу по нескольким статьям УК РФ. И это не только мошенничество в особо крупных размерах, коррупция, отмывание денег и вымогательство, но и похищения и убийства людей.

Прошлая эпопея с «Тремя китами» потопила много должностных лиц. К чему приведёт новый виток? Кто окажется за спинами Мордковича, Романова и его жены?