За сутки на Кубани 113 человек на Кубани заразились коронавирусом, один пациент умер

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3 августа 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

За минувшие сутки, 2 августа, новые случаи заболевания COVID-19 были выявлены в 83 регионах страны. В Краснодарском крае – 113 новых пациентов получили положительные результаты тестов. Из них 72 женщины и 41 мужчина. Возраст пациентов - от одного года до 89 лет. Один пациент 2 августа умер. Всего же с начала пандемии на Кубани скончалось от вируса 117 человек.

Всего в стране заболели 5 394 человека. В Ростовской области - 130 (в тот же период 33 человека выздоровело), на территории полуострова Крым выявлено 28 больных (9 человек выписали), в соседней Республике Адыгея – 27 новых случаев (18 человек выздоровело). В Ненецком АО и на Чукотке новых случаев не зафиксировано.

По региону новые больные распределились следующим образом. В столице Краснодарского края - 40 заболевших. В курортном Сочи - 18. В Северском районе насчитывается 10 новых инфицированных за последние сутки. В Туапсинском и Кавказском районах – по 6 человек. По 5 больных нашлось в Тбилисском и Тимашевском районах. В Армавире – 3 случая. По двое находятся в Геленджике, Новороссийске, Славянском, Отрадненском районах. И всего по одному заболевшему в Успенском, Темрюкском, Белореченском, Кущевском, Крымском, Каневском, Ленинградском, Кореновском, Динском, Ейском, Гулькевичском и Апшеронском районах.

Среди заразившихся 12 детей, 8 из них – в Краснодаре, возраст ребят от 6 до 16 лет. В Новороссийске COVID-19 нашли у годовалого ребёнка, в Тбилисском районе – у семилетнего, в Сочи – у двенадцатилетнего, и подросток 17-ти лет заразился в Северском районе.

Летальный случай зарегистрирован в Новороссийске. Пятидесятилетний мужчина, живший в Геленджике, испытывал боли при кашле, также его беспокоила высокая температура. Больной был доставлен в инфекционную больницу №3 Новороссийска с двухсторонней полисегментарной пневмонией легких. Взятый анализ на COVID-19 показал положительный результат.

Из-за плохого состояния здоровья его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Впоследствии у пациента развилась полиорганная недостаточность, что привело к смерти. В министерстве здравоохранения региона также отметили, что скончавшийся больной страдал сахарным диабетом.

«Общее число заболевших в Краснодарском крае с начала пандемии на сегодняшний день – 8 585 человек, из них 654 - дети. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 151,3. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 32 пациента, трое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации», - добавили в ведомстве.