Стартует прием заявок на соискание бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2020»

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3 августа 2020, 14:19 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

«Челябинское эхо» и 31 телеканал объявляют о старте шестого сезона бизнес-премии.

С 3 августа заявки от желающих принять участие в мультимедийном проекте будут принимать на сайте echochel.ru. Этот этап продлится месяц, до 3 сентября. Затем экспертное жюри выберет 10 финалистов премии.

Проект «Сделано в Челябинске 2020» стартует в эфире радиостанции «Челябинское эхо» и 31 телеканала во второй половине сентября. Руководители компаний-финалистов смогут рассказать о своем бизнесе широкой аудитории: радиослушателям, телезрителям и пользователям соцсетей. Также в рамках проекта запланированы съемки в офисах и на производственных площадках компаний. Сюжеты будут выходить на 31 телеканале в рубрике «Дневник бизнес-премии».

Поддержку проекту оказывает многофункциональный центр «Территория бизнеса». Директор по развитию организации Алена Шорохова подчеркнула, что, несмотря на нынешние непростые условия, деловая активность южноуральских коммерсантов сейчас успешно восстанавливается.

«Если брать целиком весь бизнес, то деловая активность оживает: растет количество участников наших мероприятий, число обращений в «Территорию бизнеса». Это все говорит о том, что деловая активность находится на хорошем уровне. Предприниматели обращаются как за поддержкой, так и принимают участие в развивающих, мотивационных мероприятиях. Конечно, не для всех кризис прошел благополучно, есть компании, для который продолжение карантинных мер до сих пор мешает возобновить деятельность в полной мере», — прокомментировала Алена Шорохова.

Информационным партнером бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2020» выступил геосервис 2ГИС. Руководитель коммерческого отдела местного филиала компании Наталья Петрушина уверена, что цели и миссия проекта совпадают с задачей сервиса — информированием южноуральцев об интересных товарах и услугах, которые предлагают локальные предприниматели.

«Почему нам важно участвовать в премии? Потому что нам близок формат и посыл, за годы реализации проекта мы увидели, какую колоссальную поддержку он оказывает предпринимателям-участникам. Наша миссия звучит так — «мы помогаем людям жить в городе». Если сравнивать наши цели и задачи, то, думаю, что мы пойдем по одному пути», — отметила Наталья Петрушина.

Проект «Сделано в Челябинске» в 2020 году реализуется в шестой раз. За все время финалистами стали более 70 компаний. В этом году победителям предоставят рекламное сопровождение бизнеса на 1 млн рублей от «Челябинского эха» и 31 канала, а также шесть месяцев рекламного размещения в сервисе 2ГИС.

Эксперт бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2020» — рекрутинговое агентство «ТИРС». Информационный партнер проекта — геосервис 2ГИС. Премия проводится при поддержке администрации Челябинска и «Территории бизнеса».

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