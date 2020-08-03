Депутат МГД Козлов поддержал стартовавший в Москве проект помощи бездомным животным «Лучший друг»

Аргументы Недели → Общество 13+

3 августа 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Активисты международного движение DaDobro и московское городское региональное отделение партии «Единая Россия» запустили в столице проект помощи бездомным животным «Лучший друг», акцию поддержал председатель комиссии городского парламента по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов. Об этом он рассказал в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

«Наше общество по-настоящему растет и все больше осознает, что животные - полноценные члены современного мира. И это правильно, и объективно. С уважения и гуманного отношения к животным формируется и уважение к человеку. Так воспитываются настоящие люди. Да, пока у нас есть бездомные животные. Тысячи безнадзорных кошек и собак населяют наши города из-за безответственности некоторых индивидуумов. Но все остальные, кто может и дорос, должны помогать этим живым существам, которые так же, как и мы, испытывают чувства, понимают нас и умеют любить. Поэтому всячески поддерживаю эту нужную акцию и призываю москвичей присоединиться к ней, помочь, кто чем сможет. Даже самая малая помощь - это большое дело, это спасение жизней тех, кто сам об этом не может попросить», - сказал Александр Козлов.

В свою очередь руководитель исполкома Московского городского отделения партии «Единая Россия» Максим Руднев рассказал, что на протяжении двух недель во всех округах Москвы будут работать пункты приема благотворительной помощи для животных, также пункт приема открыт в реготделении «Единой России» в Москве по адресу: 3-й Самотечный пер., д. 3/1. Он отметил, что для удобства участников акции организаторы составили список всего необходимого.

«Начиная от садовых и медицинских перчаток, амуниции (намордники, поводки, шлейки, ошейники) и до ветеринарных лекарств и марок кормов и консервов. Есть даже лекарства из «человеческой» аптеки, которые также нужны животным. Так что сориентироваться несложно - главное, чтобы было желание помочь», - отметил Руднев.

Максим Руднев также обратил внимание на то, что вся собранная помощь будет направлена в приюты 15 августа - в День бездомных животных. При этом все участники акции совместно с волонтерами смогут навестить бездомных животных.