Полковник КГБ ЛССР в отставке: Многих актеров подозревали в связях с КГБ

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3 августа 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

С тех пор как Прибалтика открыла «мешки ЧК», то выяснилось, что некоторые народные и любимые находились на «службе» КГБ. Агентами, разумеется. Одни не видят в этом ничего дурного: мол, время было такое, а иные считают, что «служить» органам – себя не уважать. Но так ли все легко и просто с такой серьезной организацией, как КГБ? Балтийское бюро «Аргументы Недели» продолжает серию статей на данную тему.

Всеми любимый литовский актер Донатас Банионис, когда в Прибалтике «вскрыли мешки ЧК», оказывается «сотрудничал» с органами. Эти обвинения были выдвинуты актеру спустя некоторое время после его смерти. На каком основании? Есть предположение, что Донатас Юозович «работал агентом» с 1970 по 1974 гг. И имел псевдоним «Бронюс». Четких доказательств нет! Была проведена экспертиза специалистами Люстрационной комиссии Литвы и вынесен вердикт – актер не сотрудничал с КГБ. Доказательств необходимых не было найдено.

Увы, есть те, которые продолжают считать, что прекрасный актер сотрудничал с КГБ. Видимо, такая «репутация», извините, «достала» сына Баниониса, что тот выступил с комментариями: «Мы намерены добиваться официального опровержения. С требованием изъять такую сфабрикованную информацию мы прошли много инстанций, но пока результата нет. Считаю, что такое обвинение – заказ», - официально заявил Раймундас Банионис.

Мне, как журналисту повезло! Интервью с легендарным актером у меня состоялось. На мой вопрос о том, спокойно ли актера выпускали за границу, Донатас Юозович отвечал: «Да, вполне спокойно. Были определенные правила: по возвращению я должен был давать отчет о поездке: где был, с кем встречался, с кем общался. Я говорил. Не очень много. Всех так расспрашивали. А если бы я не говорил, то больше бы не поехал. Но я больше врал, и они это знали».

Балтийское бюро обратилось за комментариями к полковнику КГБ ЛССР в отставке, чтобы приоткрыть завесу по данному вопросу.

-Я не совсем понимаю, а зачем сегодня копаться «в грязном белье»? Человека уже нет. Разве его талант и уважение к нему – мало для людей?

-Люди бывают разные. Хочется, видимо, «поскакать на костях», действительно, уникального актера, который своими ролями вошел в Золотой фонд советского кинематографа. Я знаю, что Банионис мог открыто (в последние годы жизни) критиковать советский строй, высказываясь едко и четко. Понятно, что во времена его рассвета, как актера, он мог думать только об этом. Возможно, рассуждать в узком кругу на такие темы. Поймите, ни один советский актер такого уровня, как Банионис, не избежал предложений посотрудничать с органами. Ни один! Возможно, были те, которые отказались, но уверен, что их очень, очень мало. Актеры пришли в эту профессию, чтобы «оставить след», а не сидеть на задворках. Покажите мне такого актера, который хотел бы прожить в тишине, покое, без популярности! Таких нет. Они были вынуждены соглашаться. Но каждый определял «свою работу», как выгодно.

-Это как?

-Имел информацию, но не полностью делился. Мог соврать, мог молчать и говорить, что, мол, все в поездке было пристойно. А были те, которые «сливали» своих. Например, из-за ревности к ролям, из-за звания, из-за денег.

-Так Донатас Банионис работал на органы?

-Я не читал на него досье. И было ли оно… Если да, то какие факты в нем? То, что у всех выезжающих актеров брали подписку – факт! Но это ни о чем еще не говорит. Могу сказать, учитывая характер актера, то он не «подставлял» своих коллег. Нет. И нечего ворошить прошлое. Просто стыдно!

-Благодарю.