Юристов выдавливают из системы власти России

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3 августа 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

Адвокаты обратились в Конституционный суд России с требованием об отмене закона о приостановлении адвокатской деятельности в случае избрания или назначения человека в орган государственной власти. Ранее закон позволял занимать чиновничьи должности если адвокатская, и юридическая деятельность велась не на постоянной основе.



Эксперты считают, что новый закон направлен на выдавливание из оппозиционных партий образованных юристов. Таким избранникам народ больше доверяет. К тому же они имеют профессиональные навыки для решения юридических вопросов и оспаривания тех или иных спорных моментов.



Законодатели не объяснили смысл принятого ими решения. Адвокаты относятся к категории независимых людей, за которых избиратели готовы отдать свой голос. Граждане стали более заинтересованными в продвижении только тех лиц, которые будут отстаивать в дальнейшем их интересы.



Юрист Сергей Савченко заявил, что новый закон направлен против укрепления оппозиционных партий. Если «Единая Россия имеет финансовые возможности для найма профессионального юриста, то у оппонентов таких средств нет». Соответственно, муниципалитеты вынуждено выдвигают адвокатов в региональные и городские парламенты, чтобы успешно справляться с юридической работой.



На Западе значительная часть сенаторов и политиков являются выходцами из юридических профессий.



