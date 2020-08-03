Экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал отказался от одного из адвокатов

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3 августа 2020, 13:10 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств и покушении на убийство в начале 2000-х годов, отказался от услуг адвоката Бориса Кожемякина, представлявшего его интересы.

Ранее следствие отвело двух защитников в связи с «конфликтом интересов» двух обвиняемых по делу – Сергея Фургала и Николая Мистрюкова. Сейчас Фургала продолжают защищать два адвоката.

Соглашение было расторгнуто 30 июля. Сам Кожемякин заявляет, что не в курсе причин и мотивов такого решения.

В тот же день семья экс-губернатора объявила о начале сбора средств на адвоката. По словам сестры Сергея Фургала, изначально было принято решение создать фонд помощи, но поскольку процедура может занять до четырех месяцев, пришлось остановиться на сборе средств.