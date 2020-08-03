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Экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал отказался от одного из адвокатов

, 13:10 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал отказался от одного из адвокатов

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств и покушении на убийство в начале 2000-х годов, отказался от услуг адвоката Бориса Кожемякина, представлявшего его интересы.

Ранее следствие отвело двух защитников в связи с «конфликтом интересов» двух обвиняемых по делу – Сергея Фургала и Николая Мистрюкова. Сейчас Фургала продолжают защищать два адвоката.

Соглашение было расторгнуто 30 июля. Сам Кожемякин заявляет, что не в курсе причин и мотивов такого решения.

В тот же день семья экс-губернатора объявила о начале сбора средств на адвоката. По словам сестры Сергея Фургала, изначально было принято решение создать фонд помощи, но поскольку процедура может занять до четырех месяцев, пришлось остановиться на сборе средств.

ИЛ