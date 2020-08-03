Экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал отказался от одного из адвокатов
3 августа 2020, 13:10[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств и покушении на убийство в начале 2000-х годов, отказался от услуг адвоката Бориса Кожемякина, представлявшего его интересы.
Ранее следствие отвело двух защитников в связи с «конфликтом интересов» двух обвиняемых по делу – Сергея Фургала и Николая Мистрюкова. Сейчас Фургала продолжают защищать два адвоката.
Соглашение было расторгнуто 30 июля. Сам Кожемякин заявляет, что не в курсе причин и мотивов такого решения.
В тот же день семья экс-губернатора объявила о начале сбора средств на адвоката. По словам сестры Сергея Фургала, изначально было принято решение создать фонд помощи, но поскольку процедура может занять до четырех месяцев, пришлось остановиться на сборе средств.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.