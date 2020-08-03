Тропические постельные клопы атаковали россиян

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3 августа 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: РИА

Фото: smolensk-i.ru

Россияне стали чаще сталкиваться с тропическими постельными клопами. Раньше этих насекомых в европейской части России не было.

«Данный вид насекомых является новым для европейской части России. По данным специалистов, с каждым годом численность этих насекомых увеличивается. Клопов относят к синантропным (бытовым) членистоногим, они могут существовать и размножаться в благополучных помещениях, содержащихся в надлежащем санитарном состоянии, однако наиболее часто они встречаются в жилых помещениях с высокой плотностью людей и неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Клопы обычно попадают в дом с вещами, одеждой или мебелью. Они также могут переползать из соседних квартир через вентиляцию или электророзетки. Привезти их можно и из-за рубежа. Насекомые встречаются даже в дорогих пятизвездочных гостиницах. Специалисты советуют при заселении в номер внимательно осмотреть постель и при малейших подозрениях отказаться от проживания в таком отеле.

Для профилактики распространения клопов эксперты рекомендуют регулярно проводить уборку, лучше с использованием пылесоса, часто менять постельное белье, сразу стирать его, периодически осматривать диваны, ковры и обращать внимание на следы жизнедеятельности клопов: темные точки в стыках деталей мебели, рам картин, на внутренней стороне отстающих обоев, пятнышки крови на постельном белье.