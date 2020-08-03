Прямые рейсы из Хабаровска в Крым и Сочи закроют на два месяца раньше
3 августа 2020, 12:20[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
Туроператоры решили остановить прямые рейсы из Хабаровска в Сочи и Симферополь на два месяца раньше запланированного срока.
Рейсы выполняет авиакомпания «Россия» на Boeing 747 вместимостью 530 пассажиров по заказу туроператора «Библио Глобус».
По данным хабаровского аэропорта, на рейсах отмечалась высокая загрузка, однако несмотря на это, сроки реализации программы сдвинулись с конца октября на 20 августа. В воздушной гавани подготовили предложения по оптимизации туристической программы.
В хабаровском аэропорту выражают надежду, что дальневосточникам позволят продолжить летать в Сочи и Симферополь по приемлемым ценам. Предприятие попросило об этом и врио губернатора Михаила Дегтярева.
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