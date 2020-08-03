Оперштаб по коронавирусу объяснил рост заболеваемости на Кубани

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3 августа 2020, 11:08 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В кубанском оперативном штабе по коронавирусу высказали предположения о том, почему в регионе снова начался рост числа заболевших COVID-19. Так, за минувшую субботу, 2 августа, в Краснодарском крае подтвердились 107 новых случаев заражения инфекцией. «Лидером» по количеству заболевших является столица Кубани - Краснодар - 53 человека. Ранее число заражений за сутки долгое время не превышало 100.

По сообщению оперативного штаба, такой прирост связан с потерей бдительности и несоблюдением правил индивидуальной защиты. Ухудшение статистики также объясняют тем, что в крае стали больше проводить тестов на Covid-19, которые и выявляют все новых заболевших. Так, только за последние сутки сделано 7 794 теста. Увеличено количество рейдов в местах массового скопления людей для проверки соблюдения масочного режима.

«После снятия практически всех ограничений, люди стали активно встречаться, общаться, проводить совместные праздники. На таких мероприятиях социальная дистанция не соблюдается, часто маски не носятся. В результате участились случаи заболеваемости целыми семьями. Жители и гости края все чаще теряют бдительность, пренебрегают элементарными правилами индивидуальной защиты», - привел ТАСС данные оперштаба.