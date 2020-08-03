Депутат Мосгордумы Бускин рассказал о распространении практики книгообмена в парках столицы

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3 августа 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Этим летом сразу в девяти столичных парках открылись летние книжные сервисы. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Игорь Бускин.

К примеру, в парке «Музеон» появилась летняя читальня библиотеки имени Некрасова, в которой представлены порядка тысячи книг. Работает она по электронному читательскому билету, единому для районных библиотек города.

Между тем обменяться книгами москвичи теперь могут в Воронцовском, Бабушкинском и Перовском парках, а также в Терлецкой дубраве, у Джамгаровского пруда, в сквере по Олонецкому проезду, в Филях и ландшафтном парке «Митино».

«Полки, стенды и уголки книгообмена внедряются в Москве уже не первый год. Практика показала, что они пользуются спросом — однако, чтобы буккроссинг оставался интересным для людей, эти точки требуется поддерживать в порядке, обслуживать, следить за представленным там книжным ассортиментом», - отметил Игорь Бускин.

Он добавил, что в этом году в столице работают уголки книгообмена, которые поддерживаются специалистами.

«В каждом парке по-своему сформулирована концепция секции буккроссинга. Это не склад ненужной бумажной продукции, а настоящие народные библиотеки. Так, в «Терлецкой дубраве» сформировали ботаническую библиотеку, а буккроссинг Бабушкинского парка расположен в шахматном павильоне и обладает, таким образом, комфортным читальным залом. В таком цивилизованном виде буккроссинг способен стать еще более популярным среди посетителей парков — в книжных уголках всегда найдется, что почитать», - уверен депутат.