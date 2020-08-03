«Краснодар Водоканал» предупреждает о снижении давления воды

Аргументы Недели → Общество

3 августа 2020, 10:16 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В рамках выполнения мероприятий по улучшению качества воды специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») выполнят промывку двух водоводов диаметром 800 мм общей протяженностью 24 км.

В связи с этим, с 08-00 часов 04.08.20г. до 12-00 часов 06.08.20г. будет снижено давление на сетях водопровода в частном секторе Славянского микрорайона, Прикубанского, Западного и Центрального округов города, а также возможны перебои водоснабжения в Музыкальном микрорайоне, по ул. Заполярная, 35/1 – 35/12, 37/1 – 37/3, 39/1 – 39/7, ул. Морская, 43, 45, ул. Гаражная, 71, ул. Азовская, 17.

Предприятие приносит извинения своим абонентам за временные неудобства.