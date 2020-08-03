«Краснодар Водоканал» предупреждает о снижении давления воды
3 августа 2020, 10:16[ «Аргументы Недели. Кубань» ]
В рамках выполнения мероприятий по улучшению качества воды специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») выполнят промывку двух водоводов диаметром 800 мм общей протяженностью 24 км.
В связи с этим, с 08-00 часов 04.08.20г. до 12-00 часов 06.08.20г. будет снижено давление на сетях водопроводав частном секторе Славянского микрорайона, Прикубанского, Западного и Центрального округов города, а также возможны перебои водоснабжения в Музыкальном микрорайоне, по ул. Заполярная, 35/1 – 35/12, 37/1 – 37/3, 39/1 – 39/7, ул. Морская, 43, 45, ул. Гаражная, 71, ул. Азовская, 17.
Предприятие приносит извинения своим абонентам за временные неудобства.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.