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Из-за коронавируса люди стали забывать об интимной жизни

, 16:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свобдная пресса

Из-за коронавируса люди стали забывать об интимной жизни
фото: Karolina Grabowska с сайта Pixabay

В разгаре пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 стали говорить - мир изменится, в жизни людей будут перемены, население переоценит смысл жизни. Судя по возросшему спросу на игрушки для взрослых китайского производства, люди начали пересматривать основные жизненные ценности, в том числе и интимную жизнь.

В период самоизоляции живое общение стало роскошью, тем более близость обнаженных мужчин и женщин. Особенно это характерно для городов, в деревне сохраняются «традиционные» ценности. Преодолевать одиночество в городах стало возможно будучи самим с собой.

Китай, справившись с эпидемией COVID-19, начал гнать товары, сейчас востребованные в мире. В числе востребованных оказались и средства интимного самоудовлетворения. Согласно статистике, экспорт разнообразных вибраторов за последние полгода увеличился на 50%, а экспорт кукол удвоился, - пишет интернет-издание «Свободная пресса». 

Главными покупателями китайских интим-товаров стали США и Европа. Якобы самые просвещенные и продвинутые государства. Менеджеры среднего звена, обычные труженики, пытаются избавиться от одиночества при помощи технических устройств.

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