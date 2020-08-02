Юрмала: И вот стоит Петр Первый...

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2 августа 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото Александра Бартуш

В пяти минутах от концертного зала «Дзинтари», на территории частного особняка, появилась скульптура русского царя Петра Первого. Некоторые жители Юрмалы в шоке…

Реакция людей на памятник Петру Первому далеко неоднозначная: одни улыбаются и фотографируют, а другие пребывают в шоке! Мол, что это такое? В Латвии и скульптура русскому царю?! Есть те, кто «перепутал» российского самодержца с… «Барклаем Де Толли» и с латвийским национальным героем Лачплесисом. А были и те, кто с «печалью» в голосе говорил: «Кто знает, может скоро и товарища Ленина установят…»

Как же появился памятник Петру Первому в Юрмале?

Все просто! Ранее, данная скульптура стояла на территории одного частного предприятия, но, видимо, не прижилась. Латвийский предприниматель Евгений Гомберг решил, что самое место великому русскому царю во дворе своего дома!

И, вот стоит теперь Петр Первый в Юрмале! Стоит и смотрит на Старую Европу… А что? В Латвии такие скульптуры не запрещены. Разумеется, на частной территории. Да и кто может «запретить» Петру Первому стоять там, где он захочет? Это же он прорубил «окно в Европу».