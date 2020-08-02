В Подмосковье отменили помещение в обсерваторы граждан, прибывших в Россию из-за границы

Аргументы Недели → Общество 13+

2 августа 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vk.com/coronavirus_mo

В Московской области отменили помещение в обсерваторы граждан, прибывших на территорию России из-за границы. На странице подмосковного оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в соцсети "Вконтакте" сообщается, что губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал соответствующее постановление в связи с вступлением в силу постановления главного санитарного врача РФ от 27 июля 2020 года.

⠀В документе указано:

1. Отменяется содержание в обсерваторах вновь прибывших в РФ лиц.

2. Прибывающим гражданам РФ необходимо результаты теста ПЦР разместить на Едином портале государственных и муниципальных услуг в течение трех дней со дня прибытия.

По данным оперштаба Подмосковья на 2 августа, за сутки в регионе выявлено 157 новых случаев заболевания коронавирусом.

⠀

Всего на данный момент в Московской области выявлено 63 755 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 113 человек. Выздоровели и выписались 47 027 человек. Ещё 201 человек завершил лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.