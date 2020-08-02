Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Подмосковье отменили помещение в обсерваторы граждан, прибывших в Россию из-за границы

, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vk.com/coronavirus_mo

В Подмосковье отменили помещение в обсерваторы граждан, прибывших в Россию из-за границы

В Московской области отменили помещение в обсерваторы граждан, прибывших на территорию России из-за границы. На странице подмосковного оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в соцсети "Вконтакте" сообщается, что губернатор Московской области Андрей  Воробьев подписал соответствующее постановление в связи с вступлением в силу постановления главного санитарного врача РФ от 27 июля 2020 года.

⠀В документе указано:
1. Отменяется содержание в обсерваторах вновь прибывших в РФ лиц.
2. Прибывающим гражданам РФ необходимо результаты теста ПЦР разместить на Едином портале государственных и муниципальных услуг в течение трех дней со дня прибытия.

По данным оперштаба Подмосковья на 2 августа, за сутки в регионе выявлено 157 новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 63 755 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 113 человек. Выздоровели и выписались 47 027 человек. Ещё 201 человек завершил лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

ИЧ

В мире

В США рассказали о «последнем даре Путину» от Трампа

В США рассказали о «последнем даре Путину» от Трампа

Американские СМИ назвали «последний дар» президента Дональда Трампа его российскому коллеге Владимиру Путину перед выборами. Кроме того, автор считает, что после «правления Трампа» НАТО придётся потратить много лет для устранения принесенного ущерба.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью