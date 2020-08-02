Села Хабаровского края оказались под угрозой подтопления

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2 августа 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

На территории региона сохраняется неустойчивая погода с интенсивными осадками. В центральном и южном районах края особенно опасная ситуация прогнозируется 3 августа.

Подтопление грозит селам не только из-за обильных осадков, но и в связи с неисправностью и засорами ливневых стоков и водоотводов.

Отметим, что грунтовые покрытия на местных дорогах уже начали размываться, а в малых реках поднялся уровень воды.

Краевое МЧС и территориальные звенья РСЧС приведены в готовность к реагированию на возможные происшествия.

В ведомстве сообщили, что возможны нарушения в работе объектов ЖКХ и энергетики из-за осадков и порывистого ветра.