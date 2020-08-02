В Хабаровском крае утвердили квоты на добычу диких животных

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2 августа 2020, 13:40 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Краевое министерство природных ресурсов определило максимальную численность различных видов животных на отстрел в ближайший год.

Распоряжение об утверждении квот подписал врио губернатора региона Михаил Дегтярев. Согласно документу, в период с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021 года определена на отстрел охотниками максимальная численность северных оленей, лосей и изюбрей, бурого и гималайского медведей, рысей и других зверей на территории охотничьих угодий.

Выдачу лицензий организует Министерство природных ресурсов Хабаровского края, а также краевая служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий.

Документы, позволяющие отстрел, можно получить юрлицам, которые уже заключили охотохозяйственные соглашения, или же тем, кто имеет долгосрочные лицензии. Возможно получение соответствующих документов и физлицами.

- В случае значительного снижения популяции какого-либо из животных, лимиты могу быть значительно сокращены. Таким образом, например, специалисты регулируют добычу косули. Решения принимаются вплоть до полного запрета на отстрел, - указали в ведомстве.

Отметим, что транспортировка охотничьей продукции и ее продажа осуществляется только при наличии специальных разрешительных документов.