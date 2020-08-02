В Хабаровске отметили юбилей ВДВ

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2 августа 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

2 августа для хабаровских десантников давно перестал быть днем купания в фонтанах. Этот праздник стал частью военно-патриотического воспитания.

Традиционно сегодня торжественная часть Дня ВДВ началась у памятника «Черный тюльпан» - ветераны боевых действий возложили цветы и почтили память навернувшихся. После в Успенском соборе на Комсомольской площади прошел молебен. А затем ветераны и ребята из военно-патриотических клубов отправились на 20-й сектор городского кладбища - там похоронены участники вооруженных конфликтов.

— У нас традиционно уже лет пять-семь День ВДВ обходится без купания в фонтанах. На базе военно-патриотического клуба «Взлет» мы проводим концерты, другие торжественные мероприятия, посвященные Дню Десантника. А 90 лет – круглая дата, безусловно, это особый день для всех, кто прошел через ВДВ, - рассказал председатель правления Хабаровской краевой общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Юрий Рошка.

Юрий Рошка посетил 20-й сектор и вчера - с другими ветеранами и молодежью, чтобы навести порядок на могилах. Такие мероприятия, впрочем, проводятся не только перед памятными датами. И ветераны, и молодые активисты регулярно участвуют в подобных акциях. По словам Юрия Рошки, сегодня, во многом благодаря проводимой военно-патриотической работе, у молодежи изменилось отношение к армии.

— У нас ВВО – особый округ. Что касается отношения к службе в армии – надо сказать, в первую очередь, что армия сама изменилась. Появились новые современные оснащение и техника – появился и интерес молодежи. В этом году ребята, которые ранее были освобождены от службы в армии, обращались уже с вопросом, как им в армию попасть, — отметил председатель ветеранской организации.