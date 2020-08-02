Коронавирус 2 августа: пандемия продлится ещё долго, отельеры Турции не будут повышать цены на отдых

Аргументы Недели → Общество 13+

2 августа 2020, 10:27 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Pixabay

К утру 2 августа в мире коронавирусом оказались заражены 17 795 047 человек. Скончались 684 111 инфицированных, более 10,5 миллиона человек выздоровели. О самых актуальных новостях к этому часу – в материале «Аргументов недели».

– Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом рассказала заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка. Также таким людям стоит соблюдать режим труда и отдыха и больше гулять.

– Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал предположения о возможности второй волны коронавируса на фоне того, что во многих странах отмечается рост заболеваемости. По его мнению, речь о второй волне COVID-19 в столице не идет. «Вторая волна – это когда люди второй раз подпадают под опасность быть зараженными, ни у нас, нигде в мире такого практически нет. Почему в ряде регионов мы видим бурный рост? Потому что они не прошли даже первую волну, первый процесс», – пояснил мэр в эфире телеканала «Россия 1».

– Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что пандемия коронавируса продлится еще долго. Глава организации Тедрос Гебрейесус отметил, что кризис, подобный нынешнему, происходит «раз в столетие», а его последствия будут отражаться на человечестве еще несколько десятилетий. В то же время представители стран выразили ВОЗ признательность за усилия по борьбе с коронавирусом. И подчеркнули, что необходимо консолидировать усилия по решению этой проблемы.

– В Финляндии обстановка становится всё стабильнее. С 1 августа страна отменяет введенную из-за пандемии коронавируса рекомендацию для работодателей о переводе сотрудников на удаленную работу и разрешает проводить мероприятия с участием более чем 500 человек.

– Перелёты в Швейцарию из России откроются с 15 августа, но только для людей, имеющих вид на жительство в этой стране. Рейсы между Москвой и Женевой начнут выполняться раз в неделю. Всех прибывающих из России отправят на 10-дневный карантин.

– Цены на отдых Турции в этом сезоне не будут повышаться, даже из-за дополнительных мер против распространения коронавируса, сообщил «РИА Новости» глава федерации отельеров Сурури Чорабатыр. По его словам, контракты с туроператорами были заключены в 2019 году, и они продолжают действовать. Чорабатыр воздержался от прогнозов по числу российских туристов, которых в этом году примет Турция.