Похороны Барби: в сети появились фото пугающих наборов с известной куклой

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1 августа 2020, 21:40 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Фото: соцсети

Пользователи сети начали распространять фотографии двух наборов, в которых главная героиня – известная на весь мир кукла Барби. Многие не оценили фантазии производителей.

«Девочки! Я сегодня испытала шок. Случайно наткнулась в интернете на игровой детский набор «Похороны Барби». Не поверила своим глазам. Стала гуглить… и прозрела! Оказывается, таких наборов существует целых два! Один попроще — просто кукла, белые тапочки, совок для закапывания и прочая дребедень — так сказать, бюджетный вариант. А второй — крутой! Надо думать, не дешевый, вернее, очень дорогой, поскольку смахивает на коллекционный. Там целая похоронная команда, гости похорон. Насколько я могу судить, все эти куклы сделаны из силкстоуна, а куклы из него очень дорогие. И Барби в шикарном гробу», – написала шокированная пользовательница одного из форумов.

Позже некоторые из комментаторов объяснили происхождение страшных наборов. «Набор – это фотошоп, давно уже известно, а всё прочее делается для взрослых коллекционеров в единичном экземпляре. А всевозможных зомби-принцесс и прочих нестандартных кукол выпускалось много», – пояснила читательница форума.

Однако некоторые из пользователей, кажется, были бы не против, если бы такие куклы выпускались серийно: «Мне кажется, что каждый пусть играет, как хочет. Если кому-то нравится во что-то подобное играть, то что же. А детки современные, я вас умоляю! Живу на первом этаже, вижу и слышу, как они разговаривают. Такого отборного мата я в мужском коллективе не слышала».

В общем, пока что такие куклы – просто сувениры для взрослых. Но кто знает, возможно скоро они появятся на полках детских магазинов?