Разговоры о том, что Крым закроют на карантин во второй половине сентября – пустые слухи

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1 августа 2020, 20:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

Этот слух получает все большее распространение. Люди настолько встревожены, что переносят свадьбы.

Два крымских свадебных оператора рассказали «Аргументам недели – Крым», что заказов «на после» 20 сентября 2020 года нетипично мало для этого периода. Видеографы утверждают – тому виной слух, что власти Крыма якобы уже готовятся ко второй волне коронавируса, которая начнется именно во второй половине девятого месяца.

«Молодожены выбирают более ранние даты, чтобы не рисковать», - пояснили они.

При этом трое отельеров (Ялта, Алушта, Керчь) не подтвердили версию, что курортную сферу якобы предупредили не загружаться со второй половины сентября.

«Чушь! Это какие-то глупые предположения. Мы открылись и намерены работать без остановок», «Никаких предостережений не поступало. Меры Роспотребнадзора мы соблюдаем. Это какая-то глупая паника», «Бронируем и сентябрь и дальше. Так что успокойте всех – все в порядке», - рассказали они.

Напомним, что о второй, осенней волне коронавируса, предупреждал и глава Крыма Сергей АКСЕНОВ. Позже он сделал заявление, что коронавирус это как грипп – навсегда и надо учиться с ним жить. Отдельно он упомянул, что остановки экономики как в марте-мае 2020 года не будет.