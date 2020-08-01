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Быть русским православным консерватором стало модно. В Москве открывается книжный магазин «Черная сотня»

, 20:33 [ «Аргументы Недели» ]

Быть русским православным консерватором стало модно. В Москве открывается книжный магазин «Черная сотня»
Фото: соцсети

В Москве на Чистых прудах открывается книжный магазин издательства «Черная сотня». Оно издает националистическую и монархическую литературу и его совсем не обвиняют в экстремизме, не смотря на пристальное внимание к ним ФСБ.

Создатели обещают будущим посетителям лекции и встречи для «всех добрых русских людей» Ранее подобный магазин был открыт в Петербурге, что вызвало протест у депутатов местного заксобрания. Литература черносотенцев-книголюбов несколько раз привлекала внимание ФСБ, главным образом, из-за книг о войне в Донбассе. А логотип издательства сравнивают с орлом Третьего рейха.

В Мосгордуме не видят проблем в появлении черносотенного магазина. «С каких пор быть русским православным консерватором в нашей стране стало незаконно?» - цитируют члена комиссии по культуре Андрея Медведева «Открытые медиа».

Не согласна с ним коллега по думской комиссии, депутат от КПРФ Елена Шувалова. «Власти закрывают на это глаза и этим поощряют. Конечно, нужно разбираться в том, как такое стало возможно в Москве, насколько здесь есть умысел или вся эта символика используется по глупости», - считает она.

БИ

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